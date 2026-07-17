Thomas Poitevin – Yaourt, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Thomas Poitevin – Yaourt Vendredi 8 janvier 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

de 15€ à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-08T20:30:00+01:00 – 2027-01-08T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-08T20:30:00+01:00 – 2027-01-08T22:00:00+01:00

Révélé au grand public grâce à ses irrésistibles « Perruques de Thomas », courtes vidéos devenues cultes sur les réseaux sociaux, Thomas Poitevin s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières de l’humour actuel. Comédien, auteur, metteur en scène, chroniqueur sur France Inter, il a été nommé à deux reprises aux Molières 2023 (Révélation masculine et Seul en scène).

Avec Yaourt, son nouveau spectacle, il s’intéresse à notre manière d’avancer dans la vie sans toujours comprendre les paroles de la chanson. Comme lorsqu’on improvise un refrain en faisant du « yaourt », chacun tente de trouver sa place, de communiquer, d’aimer, de travailler ou simplement de faire bonne figure.

À travers une galerie de personnages aussi absurdes qu’attachants, Thomas Poitevin observe nos maladresses, nos contradictions et nos efforts pour vivre ensemble avec un humour tendre, décalé et redoutablement juste.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Thomas Poitevin, humoriste et chroniqueur sur France Inter, présente Yaourt : une réflexion drôle sur notre façon d’avancer dans la vie sans toujours tout comprendre.

Simon Gosselin