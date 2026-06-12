Thomas Salvatore Big Band JASS CLUB PARIS Paris

Aux claviers, il mêle pianos et orgues organiques, synthés vintage et textures modernes, porté par une voix pop-soul expressive. Influencé par des artistes comme Louis Cole, Gorillaz, Robert Glasper ou Cory Henry, Thomas façonne une signature sonore personnelle, à la croisée de la pop alternative et du groove contemporain.

Thomas Salvatore / claviers, voix

Victor Gonon / guitare

Antoine Artaud / basse

Faniry Andrianarisoa / batterie

Guests

Lucille Moussalli / trompette

Sébastian Muñoz / saxophone

Camilo Archain / saxophone

Jessica Simon / trombone

Garence Baltadive / trombone

Thomas Salvatore est l’une des figures montantes de la scène musicale actuelle. Claviériste, chanteur et compositeur, il développe un univers pop aux influences soul, jazz et rock

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant Prévente : 10 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00;2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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