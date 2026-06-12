Thomas Salvatore Big Band JASS CLUB PARIS Paris
Thomas Salvatore Big Band JASS CLUB PARIS Paris mercredi 17 juin 2026.
Aux claviers, il mêle pianos et orgues organiques, synthés vintage et textures modernes, porté par une voix pop-soul expressive. Influencé par des artistes comme Louis Cole, Gorillaz, Robert Glasper ou Cory Henry, Thomas façonne une signature sonore personnelle, à la croisée de la pop alternative et du groove contemporain.
Thomas Salvatore / claviers, voix
Victor Gonon / guitare
Antoine Artaud / basse
Faniry Andrianarisoa / batterie
Guests
Lucille Moussalli / trompette
Sébastian Muñoz / saxophone
Camilo Archain / saxophone
Jessica Simon / trombone
Garence Baltadive / trombone
Thomas Salvatore est l’une des figures montantes de la scène musicale actuelle. Claviériste, chanteur et compositeur, il développe un univers pop aux influences soul, jazz et rock
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00;2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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