Thylacine, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Thylacine Jeudi 18 février 2027, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 36€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:59:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T23:59:00+01:00

Thylacine /FR

Après un concert sold out en février 2026, Thylacine est de retour à La Vapeur. Au volant de son van aménagé en studio, l’artiste a silloné les routes du monde pour enregistrer et concevoir Roads vol. 3, paru en 2025. Un opus qui prolonge sa quête artistique et sa réflexion profonde sur son art et sur les équilibres du monde qui l’entoure.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/thylacine-2 »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, electro Concert Dijon

Cécile Chabert