Tiempo latino de Bordeaux : héritage et horizons caribéens, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Tiempo latino de Bordeaux : héritage et horizons caribéens, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux jeudi 21 mai 2026.
Tiempo latino de Bordeaux : héritage et horizons caribéens Jeudi 21 mai, 18h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00
Par : l’Université de Bordeaux
Table-ronde sur les recompositions géopolitiques actuelles et les principaux défis de la région exprimés notamment en termes de criminalité transnationale, de migrations, de rivalités d’influence, de sécurité maritime ou encore de changements bioclimatiques d’une part, et de formes de coopération académiques, scientifiques, politiques, économiques, institutionnelles et culturelles émergentes pour y répondre, d’autre part. En présence du Professeur Jorge Mario Sanchez, économiste à l’Université de La Havane.
Présentation des projets de recherche de 6 doctorants latino-américains à l’Université de Bordeaux.
La soirée se conclura par un cocktail, accompagné du groupe de musique latino-américaine Canto Vadeia, afin de prolonger les échanges dans une ambiance conviviale.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Organisation d’une table-ronde, présentation de projets de recherche et moment convivial. Table-ronde SALC
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