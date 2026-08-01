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Tigers Cup Athlétic handball Saint Vallier Saint-Vallier

samedi 22 août 2026 · Athlétic handball Saint Vallier · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Athlétic handball Saint Vallier
Adresse
8 rue picpus
Ville
26240 Saint-Vallier
Département
Drôme
Tarif
10 10

Saint-Vallier

Tigers Cup

Athlétic handball Saint Vallier 8 rue picpus Saint-Vallier Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Venez supporter votre équipe ! L’événement de handball féminin numéro 1 en Auvergne Rhône-Alpes, la Tigers Cup.
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Athlétic handball Saint Vallier 8 rue picpus Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 04 04 04 04  5126012@aura.handball.net

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English :

Come support your team! The number one women’s handball event in Auvergne-Rhône-Alpes: the Tigers Cup.

L’événement Tigers Cup Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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