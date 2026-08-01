Tigers Cup Athlétic handball Saint Vallier Saint-Vallier
samedi 22 août 2026 · Athlétic handball Saint Vallier · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Tigers Cup
Athlétic handball Saint Vallier 8 rue picpus Saint-Vallier Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Venez supporter votre équipe ! L’événement de handball féminin numéro 1 en Auvergne Rhône-Alpes, la Tigers Cup.
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Athlétic handball Saint Vallier 8 rue picpus Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 04 04 04 04 5126012@aura.handball.net
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English :
Come support your team! The number one women’s handball event in Auvergne-Rhône-Alpes: the Tigers Cup.
L’événement Tigers Cup Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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