Tina Arena, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Tina Arena Samedi 10 octobre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:59:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:59:00+02:00

La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.

Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.

L’occasion pour le public de redécouvrir son incontournable répertoire français et international. Retrouvez TINA ARENA à la Salle Pleyel le 24 octobre 2026 et en tournée en octobre 2026. Un événement exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/tina-arena/132400 »}]

5.0 concert