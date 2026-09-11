Tir du canon méridien, Domaine national du Palais-Royal, Paris

Informations pratiques

Tir du canon méridien 19 et 20 septembre Domaine national du Palais-Royal Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le canon méridien du Palais-Royal tonnera « à midi pétante » à l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine

Domaine national du Palais-Royal 8 rue Montpensier, 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France 0147039216 http://palais-royal.monuments-nationaux.fr Ancien Palais Cardinal construit par Richelieu au XVIIe siècle. Palais Royal de 1643 à la Fronde. Conseil Constitutionnel : aile Montpensier construite en 1817 et 1831 par Pierre Fontaine pour Louis-Philippe, duc d’Orléans ; décoration des années 1830-1831 de style Empire. Conseil d’État : aile Valois du XVIIIe siècle par Contant-d’Ivry ; aménagement de Fontaine (1815, salle des Trophées) ; rampe de l’escalier réalisée par le ferronnier Corbin et le bronzier Caffieri ; aile du Contentieux à l’emplacement de l’ancien opéra, reconstruite par Prosper Chabrol après l’incendie de 1871 ; aile Ouest entièrement refaite après l’incendie de 1871 : salle des assemblées générales décorée par Henri Martin de 1913 à 1926, chapelle de style néo-gothique, salle des Colonies aménagée de 1858 à 1862 par le prince Napoléon. Ministère de la Culture : aile XVIIe siècle de Lemercier, remaniée au XVIIIe siècle par Contant-d’Ivry et au XIXe siècle par Fontaine (pavillon de Valois). Comédie Française : théâtre construit par Victor Louis entre 1786 et 1790 ; transformations par Pierre Fontaine en 1822 ; de 1860 à 1864, travaux de Prosper Chabrol (façade, grand escalier, foyer) ; après un incendie en 1900, reconstruction par Julien Guadet.

Le canon méridien du Palais-Royal tonnera « à midi pétante » à l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine

© Centre des monuments nationaux