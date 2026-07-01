Tire moi le portrait!, carré, Boulogne-sur-Mer
mercredi 25 novembre 2026 · carré · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Tire moi le portrait! Mercredi 25 novembre, 14h00 carré Pas-de-Calais
Sur réservation au 03 21 87 37 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T14:00:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T14:00:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00
La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA, vous embarque dans un atelier créatif aussi amusant qu’insolite ! Après une découverte d’œuvres d’art, laissez-vous tirer le portrait avant de donner libre cours à votre imagination à travers la couleur. Atelier animé par Amélie Cazin, artiste plasticienne.
carré Place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA, vous embarque dans un atelier créatif aussi amusant qu’insolite ! Après une découverte d’œuvres d’art, laissez-vous tirer le portrait avant de donner à à…
©Jean-Philippe Martin
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