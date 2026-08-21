Tireurs d’or, La Passerelle – Cour de l’hôpital, Trévoux

Informations pratiques

Tireurs d’or 19 et 20 septembre La Passerelle – Cour de l’hôpital Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la vie et le métier des tireurs d’or et d’argent qui ont fait la renommée de Trévoux du 15e au 18e siècle. Des démonstrations et des explications vous permettront de comprendre les techniques d’étirage des métaux grâce à une argue, machine unique au monde reconstituée d’après les gravures de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, et à un banc à tirer. Les enfants pourront repartir avec leur diplôme de petit tireur d’or.

Organisé par l’association Privals

La Passerelle – Cour de l’hôpital 3, place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 69650 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Cour de l’hôpital Montpensier. Accessible depuis l’espace culturel La Passerelle.

Découvrez la vie et le métier des tireurs d’or et d’argent qui ont fait la renommée de Trévoux du 15e au 18e siècle. Des démonstrations et des explications vous permettront de comprendre les des à au…

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