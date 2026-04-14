Tissons ensemble une Nuit de laine et de soie, Musée de l’hospice Comtesse, Lille

Tissons ensemble une Nuit de laine et de soie Samedi 23 mai, 18h15 Musée de l’hospice Comtesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Au coeur de l’exposition « Trésors de laine et de soie. Les tapisseries de Guillaume Werniers et Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle », démonstration d’un tissage en haute-lice par Emilie Poteau, haute-licière intervenante pour Une paquerette dans les cheveux.

Ateliers de pratique artistique tout au long de la soirée autour du décalque à l’huile et des cartes en papier tissées

Visites « flash » autour de l’exposition « Trésors de laine et de soie » et des collections du musée.

Musée de l’hospice Comtesse 32 Rue de la Monnaie, 59800 Lille, France Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0328368400 https://mhc.lille.fr https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/ Le rez-de-chaussée du bâtiment de la communauté s’attache à recréer l’intimité d’une maison flamande (décor intérieur, mobilier du XVIIe siècle, objets des arts de la table, natures mortes, etc.) sans omettre de rappeler la vocation spirituelle et hospitalière (vanités, pharmacie, chapelle). Dans le dortoir, une sélection de pièces illustre l’histoire de la cité et de la vie lilloise de l’Ancien Régime à la Révolution française : pièces symboliques de la puissance de Lille, dynastie des comtes de Flandre au travers d’une série de 23 portraits réalisés par Arnould de Vuez, témoignages incontournables de la ville de Lille avec les œuvres de Louis et François Watteau. à 15 mn à pied des gares sncf – Lille Flandres et Lille Europe à 10 mn à pied de la station de métro : ligne 1 Station Rihour Arrêts d’autobus situés Place du Lion d’or, lignes 10,14, 50 et 56 La navette du Vieux-Lille Station V’Lille n°21 : Place du Concert

Au coeur de l’exposition « **Trésors de laine et de soie. Les tapisseries de Guillaume Werniers et Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle** », démonstration d’un tissage en haute-lice par **Emilie les…

© Musée de l’Hospice Comtesse, Lille