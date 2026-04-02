Boulogne-sur-Mer

To be (Or Not) Rollmops Théâtre

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-05-21

To be (or not…)

de et par Laurent Cappe

Plus de 200 représentations dans toute la France !

Je suis né à Athènes et j’ai un peu plus de deux mille cinq cents ans. Vous avez du mal à me croire ? Alors venez écouter l’histoire de ma longue vie. Je vous entrainerai de l’Antiquité à nos jours dans un tourbillon effréné, au cœur de l’épopée sensible et passionnante du théâtre et de ses soubresauts à travers les époques. Car le théâtre a été toute ma vie. Alors ma vie, pour vous, se fera théâtre, et surtout comédie ! Et comme je suis d’une nature généreuse, j’ai apporté dans ma besace des maquettes, des costumes, les musiques de Ravel, Charpentier, Weill, Bizet ou Stravinsky… Vous ne me croyez toujours pas ? Mais quel est le plus important que mon histoire soit vraie, ou d’y croire, l’espace d’un instant, ensemble?

Représentations scolaires (collèges/lycées) à 10h00 et 14h30

Durée 01 h00 .

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 27 31 contact@rollmopstheatre.fr

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English :

L’événement To be (Or Not) Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale