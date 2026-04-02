To be (Or Not) Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer
To be (Or Not) Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer jeudi 21 mai 2026.
Boulogne-sur-Mer
To be (Or Not) Rollmops Théâtre
60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-05-21
To be (or not…)
de et par Laurent Cappe
Plus de 200 représentations dans toute la France !
Je suis né à Athènes et j’ai un peu plus de deux mille cinq cents ans. Vous avez du mal à me croire ? Alors venez écouter l’histoire de ma longue vie. Je vous entrainerai de l’Antiquité à nos jours dans un tourbillon effréné, au cœur de l’épopée sensible et passionnante du théâtre et de ses soubresauts à travers les époques. Car le théâtre a été toute ma vie. Alors ma vie, pour vous, se fera théâtre, et surtout comédie ! Et comme je suis d’une nature généreuse, j’ai apporté dans ma besace des maquettes, des costumes, les musiques de Ravel, Charpentier, Weill, Bizet ou Stravinsky… Vous ne me croyez toujours pas ? Mais quel est le plus important que mon histoire soit vraie, ou d’y croire, l’espace d’un instant, ensemble?
Représentations scolaires (collèges/lycées) à 10h00 et 14h30
Durée 01 h00 .
60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 27 31 contact@rollmopstheatre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement To be (Or Not) Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- VIFS CRD L’EMBARCADERE – SALLE L’ESCALE Boulogne Sur Mer 10 avril 2026
- La pièce la plus rapide du monde Boulogne-sur-Mer 10 avril 2026
- Exposition Château Musée De Gayole à Branly Histoire d’un lycée Boulogne-sur-Mer 10 avril 2026
- Requin Velours Cie Sorry Mom / Gaëlle Axelbrun Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer 11 avril 2026
- Requin Velours – Cie Sorry Mom / Gaëlle Axelbrun Carré Sam Boulogne-sur-Mer 11 avril 2026