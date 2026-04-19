To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch Mémorial de la Shoah Paris

Varsovie, 1939. La troupe de Joseph et Maria Tura répète une pièce antinazie, Gestapo, et joue Hamlet le soir, sous la censure. Lorsque la guerre éclate, le lieutenant Sobinski rejoint la Royal Air Force à Londres, puis retourne en Pologne pour aider la Résistance à piéger l’espion nazi Siletsky.

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Dans le cadre de Ciné Parvis, projection en plein air. États-Unis, fiction, 99 min, United Artists, 1942.

Le samedi 22 août 2026

de 21h30 à 23h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T21:30:00+02:00_2026-08-22T23:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/to-be-or-not-to-be-dernst-lubitsch +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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