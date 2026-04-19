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To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch Mémorial de la Shoah Paris

To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch Mémorial de la Shoah Paris

To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch Mémorial de la Shoah Paris dimanche 23 août 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : <p>Tarif : 3€ à 5€</p>

Varsovie, 1939. La troupe de Joseph et Maria Tura répète une pièce antinazie, Gestapo, et joue Hamlet le soir, sous la censure. Lorsque la guerre éclate, le lieutenant Sobinski rejoint la Royal Air Force à Londres, puis retourne en Pologne pour aider la Résistance à piéger l’espion nazi Siletsky.

Réserver

Dans le cadre de Ciné Parvis, projection en plein air. États-Unis, fiction, 99 min, United Artists, 1942.
Le samedi 22 août 2026
de 21h30 à 23h00
payant

Tarif : 3€ à 5€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-22T21:30:00+02:00_2026-08-22T23:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/to-be-or-not-to-be-dernst-lubitsch +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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