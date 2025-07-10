Toboggan aquatique géant, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Châtellerault

Toboggan aquatique géant, réservation en ligne

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-05 14:20:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29

Glissades sur un toboggan aquatique de 11mètres de haut et 63 mètres de long.

Ouvert du mardi au dimanche.

Groupe de 15 personnes maximum sur des créneaux de 20 minutes.

Inscription en ligne.

Conditions d’accès mesurer au moins 1m20.

Maillot de bain ou tenue adaptée. Activité pieds-nus.

Prévoir tenue de rechange et serviette.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur les sites. .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Toboggan aquatique géant, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne