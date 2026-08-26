Toi et ta bande. Exposition collective Palais de Tokyo Paris

Informations pratiques

L’exposition réunit une trentaine d’œuvres qui dessinent les contours d’un champ social et artistique, manifestant la singularité des territoires où elles prennent forme : Limousin, Cévennes, Corse, Hautes-Pyrénées, Pays Basque, etc. Le titre, emprunté à une œuvre de Gina Proenza, évoque les multiples bandes qui traversent l’exposition : collectifs d’artistes, communautés de vie, de travail et de lutte, autant de formes qui interrogent des manières d’être ensemble.

L’exposition « Toi et ta bande » rassemble des pratiques d’artistes et de collectifs situé·es sur des territoires variés – campagne, haute montagne, insularité – et dont le point commun est de choisir d’être à l’écart des centres urbains.

Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 14 février 2027 :

jeudi

de 12h00 à 00h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 22h00

payant

De 9 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T15:00:00+02:00

fin : 2027-02-14T23:00:00+01:00

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Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris



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