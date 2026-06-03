TOM BRABANT / In a manner of singing, Espace Niemeyer Paris

In a manner of singing, vidéos, installations sonores et lumineuses, performances, costumes, 2026

In a manner of singing est une invitation à chanter des paroles d’amour dans la coupole de l’espace Niemeyer. Venez chanter avec vos yeux, les mots qu’on dit quand on est bleu, rouge ou noir. Vos luttes vos faiblesses sonneront les tendresses. Paroles, paroles, dans les froids, dans les flammes. Que ce moment fixe pour tant d’années, vos sensualités.

Tom Brabant, diplômé de l’École des Arts Décos de Paris en 2024 et étudiant de la filière Fresque & Art en situation des Beaux-Art de Paris, est artiste plasticien. À partir de son intérêt pour la polysémie du terme glisse (pensez ludique, tragique, sensuel ou psychologique), son travail s’articule entre trompe-l’oeil et jeux conceptuels offrant aux spectateur·rices une attention impressions décalées et mises en scène illusoires.

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6, Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75019 Paris



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