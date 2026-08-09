Tom Peyron, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

C’est autour de la musique du batteur Tom Peyron que ces musiciens se réunissent. Ils vous embarquent dans un jazz moderne mêlant compositions personnelles et standards de jazz. Ils vont présenter les morceaux issus de son premier EP. Interaction et lâcher-prise sont au rendez-vous.

Line-up : Romain Habert : guitare ; Jérémie Lucchese : saxophone ténor ; Mathieu Scala : contrebasse ; Tom Peyron : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz moderne — Le batteur Tom Peyron réunit des talents pour un voyage musical entre compositions originales et standards jazz, promettant interaction et lâcher-prise.

Le samedi 17 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 17 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25€ à 30€

Tarif sur place : 27€ à 32€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T19:30:00+02:00_2026-10-17T20:30:00+02:00;2026-10-17T21:30:00+02:00_2026-10-17T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/tom-peyron contact@38riv.com



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