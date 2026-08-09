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Tom Peyron, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

dimanche 18 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Tom Peyron, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarif en ligne : 25€ à 30€<br>Tarif sur place : 27€ à 32€</p>

C’est autour de la musique du batteur Tom Peyron que ces musiciens se réunissent. Ils vous embarquent dans un jazz moderne mêlant compositions personnelles et standards de jazz. Ils vont présenter les morceaux issus de son premier EP. Interaction et lâcher-prise sont au rendez-vous.

Line-up : Romain Habert : guitare ; Jérémie Lucchese : saxophone ténor ; Mathieu Scala : contrebasse ; Tom Peyron : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz moderne — Le batteur Tom Peyron réunit des talents pour un voyage musical entre compositions originales et standards jazz, promettant interaction et lâcher-prise.
Le samedi 17 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 25€ à 30€
Tarif sur place : 27€ à 32€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T19:30:00+02:00_2026-10-17T20:30:00+02:00;2026-10-17T21:30:00+02:00_2026-10-17T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/tom-peyron contact@38riv.com


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