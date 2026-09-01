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AGENDA · Langeac

Tombé du ciel Langeac

mercredi 16 septembre 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Centre socio-culturel
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif
6 6 6

Langeac

Tombé du ciel

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

Ilyes leads a happy life in the suburbs of Roubaix. The only problem: the high school graduation exam. After failing it twice, this is his last chance to pass and finally make his parents proud.

L’événement Tombé du ciel Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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