Tombé du ciel Langeac
mercredi 16 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Tombé du ciel
Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
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English :
Ilyes leads a happy life in the suburbs of Roubaix. The only problem: the high school graduation exam. After failing it twice, this is his last chance to pass and finally make his parents proud.
L’événement Tombé du ciel Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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