Tommy Roots Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Le Tommy Roots Trio est un groupe de jazz moderne qui explore les racines du genre tout en y apportant une touche contemporaine. Composé d’un pianiste virtuose, d’un saxophoniste ébouriffant et d’un batteurde genie, ce trio se distingue par ses improvisations audacieuses et ses arrangements élégants. Leur répertoire mêle des classiques du jazz revisités à des compositions originales, offrant une ambiance à la fois nostalgique et innovante.

Prokor Burlhak : sax

Mathieu Meyer : piano

Thomas Racine : batterie

Le Tommy Roots Trio, c’est du jazz moderne avec une touche contemporaine ! Un pianiste virtuose, un saxophoniste ébouriffant et un batteur génial réinventent le genre avec audace et élégance.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6025



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