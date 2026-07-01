UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Tommy Roots Trio Le Melville Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Melville · Paris

Tommy Roots Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Le Tommy Roots Trio est un groupe de jazz moderne qui explore les racines du genre tout en y apportant une touche contemporaine. Composé d’un pianiste virtuose, d’un saxophoniste ébouriffant et d’un batteurde genie, ce trio se distingue par ses improvisations audacieuses et ses arrangements élégants. Leur répertoire mêle des classiques du jazz revisités à des compositions originales, offrant une ambiance à la fois nostalgique et innovante.

Prokor Burlhak : sax

Mathieu Meyer : piano

Thomas Racine : batterie

Le Tommy Roots Trio, c’est du jazz moderne avec une touche contemporaine ! Un pianiste virtuose, un saxophoniste ébouriffant et un batteur génial réinventent le genre avec audace et élégance.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6025


Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)