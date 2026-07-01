Tommy Roots Trio Le Melville Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Le Tommy Roots Trio est un groupe de jazz moderne qui explore les racines du genre tout en y apportant une touche contemporaine. Composé d’un pianiste virtuose, d’un saxophoniste ébouriffant et d’un batteurde genie, ce trio se distingue par ses improvisations audacieuses et ses arrangements élégants. Leur répertoire mêle des classiques du jazz revisités à des compositions originales, offrant une ambiance à la fois nostalgique et innovante.
Prokor Burlhak : sax
Mathieu Meyer : piano
Thomas Racine : batterie
Le Tommy Roots Trio, c’est du jazz moderne avec une touche contemporaine ! Un pianiste virtuose, un saxophoniste ébouriffant et un batteur génial réinventent le genre avec audace et élégance.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6025
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Au pays des galles Maison Paris Nature Paris 1 juillet 2026
- Café des mamans – Paris 11 ESPACE SOON Paris 1 juillet 2026
- Bibliothèques hors les murs 2026 / Bibliothèque Charlotte Delbo Square Louvois PARIS 1 juillet 2026
- La bibliothèque Saint-Éloi hors-les-murs ! été 2026 Place Félix Eboué PARIS 1 juillet 2026