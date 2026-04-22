Ton menhir en 3D, atelier familial, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac

Informations pratiques

Ton menhir en 3D, atelier familial 5 juillet – 25 août 2027 Musée de Préhistoire de Carnac Morbihan

Atelier en famille dès 6 ans, sur réservation à partir de 5 € pour les enfants et 7 € pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T10:00:00+02:00 – 2027-07-05T12:00:00+02:00

Fin : 2027-08-25T10:00:00+02:00 – 2027-08-25T12:00:00+02:00

Ateliers familiaux autour des collections photographiques. Venez expérimenter les images 3D d’hier et d’aujourd’hui : initiation à plusieurs techniques visuelles permettant une restitution 3D et création d’une image 3D.

Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian-Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne 0297526636 https://www.museedecarnac.com/ https://www.instagram.com/museedecarnac/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedecarnac.com/reserver-pour-les-vacances/ »}] Le musée de Carnac ? Une des plus riches collections d’Europe pour comprendre les grands sites mégalithiques de Bretagne. Ateliers et visites plongent petits et grands au cœur du Néolithique.

Ateliers familiaux autour des collections photographiques. Venez expérimenter les images 3D d’hier et d’aujourd’hui : initiation à plusieurs techniques visuelles permettant une restitution 3D et 3D.…

©Musée de Carnac