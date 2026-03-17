« Ton psy, il s’appelle GPT ? » : A travers cet atelier, on fait le point : c’est quoi l’IA et quelle place lui laisse-t-on dans notre bien-être ? Entre exploration de ses usages et découverte de ressources complémentaires, les participants développent leur esprit critique et repartent avec des clés concrètes pour prendre soin de soi.

Un espace d’échange bienveillant autour de nos usages de l’intelligence artificielle autour de la santé mentale.

Le lundi 13 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T16:00:00+02:00_2026-04-13T18:00:00+02:00

QJ 4 place du Louvre 75001 PARIS



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