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TOP SANS CHEF : Le challenge des sens ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

TOP SANS CHEF : Le challenge des sens ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

TOP SANS CHEF : Le challenge des sens ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini

Adresse : 36, Quai de la Rapée

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : <p><b>11-17 ans : 5€</b></p>

Venez relever un défi culinaire des plus
originaux ! Vous devrez coopérer pour réussir une recette surprise, chacun(e)
avec une contrainte différente : cuisiner sans voir, sans parler et sans
entendre.

Communication, entraide et créativité seront indispensables
! Alors, prêt(e)s à relever

Un défi culinaire très original… spécialement conçu pour les ados !
Le mardi 21 juillet 2026
de 14h30 à 17h00
payant

11-17 ans : 5€

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée  75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr


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