TOP SANS CHEF : Le challenge des sens ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 21 juillet 2026.

Venez relever un défi culinaire des plus

originaux ! Vous devrez coopérer pour réussir une recette surprise, chacun(e)

avec une contrainte différente : cuisiner sans voir, sans parler et sans

entendre.

Communication, entraide et créativité seront indispensables

! Alors, prêt(e)s à relever

Un défi culinaire très original… spécialement conçu pour les ados !

Le mardi 21 juillet 2026

de 14h30 à 17h00

payant

11-17 ans : 5€

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



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