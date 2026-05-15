TopDown Stade Thiéré Paris

TopDown interroge la

place qu’on prend et celle qu’on laisse, les relations de domination et

soumission à l’œuvre dans le champ social, que ce soit dans l’entreprise ou la

vie quotidienne. Dans cet univers où les relations sont régies par les lois

d’une hiérarchie restrictive, la moindre brèche entraîne la possibilité d’un

changement. Présenter une jambe, tendre une main, sourire, deviennent des

invitations à la prise de risques qui les emmène petit à petit dans un chemin

inattendu, une danse verticale à trois où la musique se fait l’écho de l’état

d’esprit de chacun des personnages.

En savoir plus sur la compagnie :

Dans le cadre de 30e édition du Festival Onze Bouge, la Triochka nous présente ses portés acrobatiques 100% féminins !

Le dimanche 31 mai 2026

de 15h30 à 16h05

gratuit

BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI

Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)

Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T19:05:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T15:30:00+02:00_2026-05-31T16:05:00+02:00

Stade Thiéré 13 passage Thierré 75011 Paris

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