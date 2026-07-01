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Toro mousse, Arènes du Tempéras, Alès

mercredi 12 août 2026 · Arènes du Tempéras · Alès

Toro mousse, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Arènes du Tempéras
Adresse
Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans

Toro mousse Mercredi 12 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Organisé par l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard, ce rendez-vous des petits et des grands dans l’Arène est surtout un moment d’amusement et de fous rires.

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