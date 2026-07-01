Toro mousse, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Toro mousse Mercredi 12 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T21:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:00:00+02:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Organisé par l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard, ce rendez-vous des petits et des grands dans l’Arène est surtout un moment d’amusement et de fous rires.