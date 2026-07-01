Toro piscine, Quartier des Cévennes, Alès

Informations pratiques

Toro piscine Vendredi 10 juillet, 20h30 Quartier des Cévennes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T21:30:00+02:00

Un rendez-vous ludique et rafraîchissant pour petits et grands au bord du bassin.

Quartier des Cévennes Rue de Lozère, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Une soirée festive pour petits et grands dans le cadre de “Un été pour tous“.