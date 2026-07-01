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Toro piscine, Quartier des Cévennes, Alès

vendredi 10 juillet 2026 · Quartier des Cévennes · Alès

Toro piscine, Quartier des Cévennes, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Quartier des Cévennes
Adresse
Rue de Lozère, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Toro piscine Vendredi 10 juillet, 20h30 Quartier des Cévennes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T21:30:00+02:00

Un rendez-vous ludique et rafraîchissant pour petits et grands au bord du bassin.

Quartier des Cévennes Rue de Lozère, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Une soirée festive pour petits et grands dans le cadre de “Un été pour tous“.

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