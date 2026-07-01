AGENDA · Alès
Toro piscine, Quartier des Cévennes, Alès
vendredi 10 juillet 2026 · Quartier des Cévennes · Alès
Informations pratiques
Toro piscine Vendredi 10 juillet, 20h30 Quartier des Cévennes Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T21:30:00+02:00
Un rendez-vous ludique et rafraîchissant pour petits et grands au bord du bassin.
Quartier des Cévennes Rue de Lozère, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Une soirée festive pour petits et grands dans le cadre de “Un été pour tous“.
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