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TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence samedi 30 janvier 2027.

Lieu : ARENA DU PAYS D'AIX

Adresse : 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX

Ville : 13090 Aix En Provence

Département : 13

Début : 2027-01-30

Fin : 2027-01-30

Heure de début : 20:00

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES Début : 2027-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13

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