Toul… ma ville – exposition photographique collaborative, Cathédrale Saint-Étienne, Toul

Informations pratiques

Toul… ma ville – exposition photographique collaborative 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Voir Toul autrement

En réunissant quatre artistes : un photographe américain reconnu, un photographe amateur local, un jeune créatif polonais, et une perspective IA innovante, cette exposition propose une découverte nouvelle et nuancée de Toul.

Un projet qui célèbre la collaboration, la diversité créative et l’amour du lieu.

Grey Crawford – La perspective du monde

Un artiste de renommée internationale apporte son regard de l’extérieur, ses techniques raffinées et sa sensibilité unique aux lieux et paysages. Grey Crawford capture Toul à travers une lentille étrangère, révélant la beauté inattendue dans l’ordinaire.

Dariusz Jasiak – La perspective de la jeunesse

Un jeune artiste polonais contemporain, ami de la famille, apporte sa vision moderne et sa sensibilité créative singulière. Entre deux cultures, deux regards sur le monde.

Jacques Mathelin – La perspective de l’âme

Un regard affectueux et enraciné, celui de quelqu’un qui connaît Toul intimement. Les images révèlent les détails quotidiens, les coins cachés, les moments de vie ordinaires qui font la richesse d’une ville.

Lila Janot – La perspective des souvenirs

Lila, product designer de formation, explore Toul à travers une lentille novatrice combinant design, technologie et intelligence artificielle. Une vision du passé, née du présent.

Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul, France Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383430452 La cathédrale Saint-Étienne de Toul est un édifice de style gothique, remarquable par sa façade occidentale, chef-d’œuvre du gothique flamboyant, par son cloître gothique, le deuxième plus grand de ce style en France, ainsi que par deux chapelles Renaissance. C’est, avec Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, l’une des deux cathédrales du diocèse de Nancy-Toul.

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©AOLIFE