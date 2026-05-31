Touquet Music Beach Festival, Hippodrome du Touquet Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

Touquet Music Beach Festival 28 – 30 août Hippodrome du Touquet Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00 – 2026-08-30T03:00:00+02:00

Les 28 et 29 août 2026, le Touquet Music Beach Festival revient transformer l’hippodrome en un immense terrain de jeu musical. Deux jours, deux nuits, une programmation pensée pour rassembler et faire danser au rythme des artistes les plus iconiques de la sphère électro !

Le vendredi, nous ouvrons le bal avec une soirée puissante et intense, menée par Armin van Buuren, véritable légende de la musique électronique. À ses côtés, Bob Sinclar b2b Paloma proposeront un moment rare et exclusif : un set complice entre un pionnier de la French Touch et sa fille, mêlant classiques intemporels, énergie house et influences afro modernes. Une célébration joyeuse et lumineuse du dancefloor.

La nuit se poursuivra avec Nico Moreno, figure incontournable de la techno industrielle, dont les sets ravagent clubs et festivals du monde entier, et Novah, étoile montante de la hard techno, pour une montée en puissance brute, sans concession et résolument tournée vers l’énergie pure.

Le samedi, place à une atmosphère solaire, groovy et fédératrice. Chris Stussy, maître de la house moderne, Purple Disco Machine, architecte de grooves disco scintillants, Malugi, véritable concentré de dopamine, et Peggy Gou, icône mondiale à l’énergie irrésistible, se succéderont pour faire vibrer le TMB jusqu’au bout de la nuit. Une journée pensée comme une grande fête, où le groove rencontre l’euphorie collective du dancefloor.

TMB26, c’est deux jours de musique, de partage et d’émotions. Rendez-vous les 28 et 29 août 2026 pour vivre ensemble une édition inoubliable !

Cette année encore, l’organisation promet un week-end sensationnel avec une programmation qui réunit des artistes de renommée internationale !

Au programme : Armin Van Buuren, Bob Sinclar B2B Paloma, Chris Stussy, Malugi, Nico Moreno, Novah, Peggy Gou, Purple Disco Machine…et bien d’autres surprises à venir !

Ce nouveau chapitre va s’écrire sous les couleurs de la musique, de l’amour, du partage, de l’air iodé.. et tant d’autres surprises qui arrivent dans un cadre idyllique et festif !

Ne ratez pas l’événement de l’été les 28 & 29 août 2026 au Touquet-Paris-Plage !

Hippodrome du Touquet Paris-Plage BP 213, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.touquetmusicbeach.com/fr/ »}]

Deux jours, deux nuits, une programmation pensée pour rassembler et faire danser au rythme des artistes les plus iconiques de la sphère électro ! Musique Electro

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