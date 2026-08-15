Tour de chant d’Isam et Isidore Quai Marcel Demarqui Pouilly-sur-Loire
dimanche 16 août 2026 · Quai Marcel Demarqui · Pouilly-sur-Loire
Informations pratiques
Pouilly-sur-Loire
Tour de chant d’Isam et Isidore
Quai Marcel Demarqui La Mandragore Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Isam était chanteuse de rue à Paris. Elle reprenait seule à capella des chansons poétiques des années 50, dans la plus pure tradition des chanteuses réalistes des années 1920-1940.
Isidore a été pendant 30 ans bassiste d’un groupe de Rhythm and Blues.
Ils ont constitué un duo voix-guitare acoustique (cordes nylon) sur un répertoire d’une quarantaine de reprises de chansons francophones poétiques , des années 50 (Félix Leclerc, Guy Béart, Piaf, Brassens, Boris Vian, Brel…) à 70 (Pierre Perret, Nino Ferrer, Nougaro…), sur des rythmes de Java ou de Bossa Nova. Isam pratique également des improvisations vocales très libres.
Retrouvez les en concert ce dimanche 16 août à 17h au café restaurant La Mandragore, sur les bords de Loire. .
Quai Marcel Demarqui La Mandragore Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 22 73 35 ibecarap58@gmail.com
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English : Tour de chant d’Isam et Isidore
L’événement Tour de chant d’Isam et Isidore Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par Nièvre Attractive
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