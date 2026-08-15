Tour de chant d’Isam et Isidore Quai Marcel Demarqui Pouilly-sur-Loire

Informations pratiques

Pouilly-sur-Loire

Tour de chant d’Isam et Isidore

Quai Marcel Demarqui La Mandragore Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Isam était chanteuse de rue à Paris. Elle reprenait seule à capella des chansons poétiques des années 50, dans la plus pure tradition des chanteuses réalistes des années 1920-1940.

Isidore a été pendant 30 ans bassiste d’un groupe de Rhythm and Blues.

Ils ont constitué un duo voix-guitare acoustique (cordes nylon) sur un répertoire d’une quarantaine de reprises de chansons francophones poétiques , des années 50 (Félix Leclerc, Guy Béart, Piaf, Brassens, Boris Vian, Brel…) à 70 (Pierre Perret, Nino Ferrer, Nougaro…), sur des rythmes de Java ou de Bossa Nova. Isam pratique également des improvisations vocales très libres.

Retrouvez les en concert ce dimanche 16 août à 17h au café restaurant La Mandragore, sur les bords de Loire. .

Quai Marcel Demarqui La Mandragore Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 22 73 35 ibecarap58@gmail.com

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English : Tour de chant d’Isam et Isidore

L’événement Tour de chant d’Isam et Isidore Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par Nièvre Attractive