Tour de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Etienne, Sens

Tour de la Cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Etienne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une belle occasion de monter tout en haut de la tour de la cathédrale Saint-Etienne de Sens et de surplomber la ville.

Cathédrale Saint-Etienne Place de la République, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Une belle occasion de monter tout en haut de la tour de la cathédrale Saint-Etienne de Sens et de surplomber la ville.

© Ville de Sens