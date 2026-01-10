Tour de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Etienne, Sens
Tour de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Etienne, Sens samedi 19 septembre 2026.
Tour de la Cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Etienne Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une belle occasion de monter tout en haut de la tour de la cathédrale Saint-Etienne de Sens et de surplomber la ville.
Cathédrale Saint-Etienne Place de la République, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Une belle occasion de monter tout en haut de la tour de la cathédrale Saint-Etienne de Sens et de surplomber la ville.
© Ville de Sens
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 1 juin 2026
- CinéKino, de l’Association Franco-Allemande de Sens, vous propose le lundi 1er Juin 2026 au cinéma Confluences à 20h.15 le film « Au rythme de Vera », Cinéma Confluences, Sens 1 juin 2026
- Au rythme de Vera Place Jean-Pierre Pincemin Sens 1 juin 2026
- CinéKino, de l’Association Franco-Allemande de Sens, vous propose le lundi 1er Juin 2026 au cinéma Confluences à 20h.15 le film « Au rythme de Vera » Cinéma Confluences Sens 1 juin 2026
- Initiation au graffiti Rue René Binet Sens 3 juin 2026