Tour du Lavedan Avenue Maréchal Foch Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Tour du Lavedan

Avenue Maréchal Foch ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par l’Union Cycliste du Lavedan UFOLEP cat 123. Le Tour du Lavedan poursuit sa route avec 3 étapes qui attendent les coureurs cyclistes.

Etape 1 Pierrefitte-Nestalas > Cauterets (85km)

Etape 2 Lugagnan > Argelès-Gazost (8,9 km)

Etape 3 Argelès-Gazost > Argelès-Gazost (93,2 km)

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Avenue Maréchal Foch ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 58 30

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English :

Organized by the Lavedan Cycling Union: UFOLEP Cat. 123. The Tour du Lavedan continues with three stages awaiting the cyclists.

Stage 1: Pierrefitte-Nestalas > Cauterets (85 km)

Stage 2: Lugagnan > Argelès-Gazost (8.9 km)

Stage 3: Argelès-Gazost > Argelès-Gazost (93.2 km)

L’événement Tour du Lavedan Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65