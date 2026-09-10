Tour du Lavedan Avenue Maréchal Foch Argelès-Gazost
samedi 12 septembre 2026 · Avenue Maréchal Foch · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Tour du Lavedan
Avenue Maréchal Foch ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par l’Union Cycliste du Lavedan UFOLEP cat 123. Le Tour du Lavedan poursuit sa route avec 3 étapes qui attendent les coureurs cyclistes.
Etape 1 Pierrefitte-Nestalas > Cauterets (85km)
Etape 2 Lugagnan > Argelès-Gazost (8,9 km)
Etape 3 Argelès-Gazost > Argelès-Gazost (93,2 km)
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Avenue Maréchal Foch ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 58 30
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English :
Organized by the Lavedan Cycling Union: UFOLEP Cat. 123. The Tour du Lavedan continues with three stages awaiting the cyclists.
Stage 1: Pierrefitte-Nestalas > Cauterets (85 km)
Stage 2: Lugagnan > Argelès-Gazost (8.9 km)
Stage 3: Argelès-Gazost > Argelès-Gazost (93.2 km)
L’événement Tour du Lavedan Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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