TOUR NÉO-GOTHIQUE, Tour néogothique, Chinon

Informations pratiques

TOUR NÉO-GOTHIQUE Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Tour néogothique Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

16 Quai Charles VII

Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Découverte de cette maison atypique du XIXe siècle, riche en décors sculptés, d’ordinaire fermée au public.

Réservation au 06 44 81 73 55

Tour néogothique 16 Quai Charles-VII, 37000 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

16 Quai Charles VII

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