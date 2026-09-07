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TOUR NÉO-GOTHIQUE, Tour néogothique, Chinon

samedi 19 septembre 2026 · Tour néogothique · Chinon

TOUR NÉO-GOTHIQUE, Tour néogothique, Chinon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tour néogothique
Adresse
16 Quai Charles-VII, 37000 Chinon
Ville
37500 Chinon
Département
Indre-et-Loire

TOUR NÉO-GOTHIQUE Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Tour néogothique Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

16 Quai Charles VII
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Découverte de cette maison atypique du XIXe siècle, riche en décors sculptés, d’ordinaire fermée au public.
Réservation au 06 44 81 73 55

Tour néogothique 16 Quai Charles-VII, 37000 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
16 Quai Charles VII

©Gites de France

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