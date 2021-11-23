Tourisme durable, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Tourisme durable 23 novembre 2021 – 14 mars 2023, certains mardis Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-11-23T10:00:00+01:00 – 2021-11-23T17:00:00+01:00

Fin : 2023-03-14T10:00:00+01:00 – 2023-03-14T17:00:00+01:00

Cette journée d’information s’adresse aux porteurs de projets d’entreprises ou de projets associatifs en lien avec le tourisme : chambres d’hôte, gites, greeters, permaculture… Au cours de cette journée, il sera présenté les différentes notions et définitions du tourisme et du tourisme durable et la rentabilité liée à ce type de projets pour qu’ils s’ancrent sur une réalité solide. Les participants sont intégrés à un groupe déjà constitué. Il sera possible de poursuivre ce cours sur le reste de la semaine (mardi, mercredi, jeudi, vendredi).

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

10h-17h [ATELIER] Cette journée vous permettra de pour tout savoir avant de monter un projet d’activité en lien avec le tourisme durable (chambres d’hôtes, permaculture…)