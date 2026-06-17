Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Le Bourg Château-Chinon (Ville)
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Le Bourg Château-Chinon (Ville) jeudi 2 juillet 2026.
Château-Chinon (Ville)
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
Le Bourg Cour de l’école Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:30:00
fin : 2026-07-02 11:00:00
Date(s) :
2026-07-02
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Le Bourg Cour de l’école Château-Chinon (Ville) 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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