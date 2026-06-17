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Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Le Bourg Château-Chinon (Ville)

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Le Bourg Château-Chinon (Ville) jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Cour de l'école

Ville : 58230 Château-Chinon (Ville)

Département : Nièvre

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Château-Chinon (Ville)

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Le Bourg Cour de l’école Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:30:00
fin : 2026-07-02 11:00:00

Date(s) :
2026-07-02

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Le Bourg Cour de l’école Château-Chinon (Ville) 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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