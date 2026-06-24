Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan 2 rte Atlantique Soudan
Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan 2 rte Atlantique Soudan vendredi 3 juillet 2026.
Soudan
Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan
2 rte Atlantique 2 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Venez retrouver Ferdinand et ses beaux fruits et légumes bio de saison, sans oublier son poisson frais .
2 rte Atlantique 2 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan
L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Haut Val De Sèvre
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