Tournée d’été de la Croix rouge Un été qui sauve Fort-Mahon-Plage
Tournée d’été de la Croix rouge Un été qui sauve Fort-Mahon-Plage dimanche 2 août 2026.
Fort-Mahon-Plage
Tournée d’été de la Croix rouge Un été qui sauve
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-08
Formez vous gratuitement aux gestes de premiers secours. Cette sensibilisation est précieuse et peut vous permettre un jour de sauver un de vos proches.
Ouvert à tous
Pas de réservation
Rendez-vous sur l’esplanade de Fort-Mahon
Formez vous gratuitement aux gestes de premiers secours. Cette sensibilisation est précieuse et peut vous permettre un jour de sauver un de vos proches.
Ouvert à tous
Pas de réservation
Rendez-vous sur l’esplanade de Fort-Mahon .
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
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Open to all
No reservation required
Meet on the Fort-Mahon esplanade
L’événement Tournée d’été de la Croix rouge Un été qui sauve Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON
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