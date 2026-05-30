Tournée d’été de la Croix rouge Un été qui sauve Fort-Mahon-Plage dimanche 2 août 2026.

Fort-Mahon-Plage

Tournée d’été de la Croix rouge Un été qui sauve

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-08

Formez vous gratuitement aux gestes de premiers secours. Cette sensibilisation est précieuse et peut vous permettre un jour de sauver un de vos proches.

Ouvert à tous

Pas de réservation

Rendez-vous sur l’esplanade de Fort-Mahon

Formez vous gratuitement aux gestes de premiers secours. Cette sensibilisation est précieuse et peut vous permettre un jour de sauver un de vos proches.

Ouvert à tous

Pas de réservation

Rendez-vous sur l’esplanade de Fort-Mahon .

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

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No reservation required

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L’événement Tournée d’été de la Croix rouge Un été qui sauve Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON