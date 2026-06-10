Tournoi de Futsal – Fête du Quartier Blanche-Trinité Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris

À l’occasion de la Fête du Quartier, l’association Y’A RIEN ÇA JOUE organise un tournoi de futsal ouvert à tous les habitants du quartier, de 11 à 99 ans.

Cet événement a pour objectif de proposer un moment convivial, sportif et accessible autour du football. Le tournoi permettra aux participants de se rencontrer, de jouer ensemble et de partager une expérience collective dans une ambiance dynamique et festive.

Tout au long de la journée, les équipes s’affronteront sur le terrain dans un esprit de compétition amicale. L’objectif est avant tout de s’amuser, de représenter son équipe et de faire vivre le quartier à travers le sport.

Y’A RIEN ÇA JOUE développe également des projets autour du sport et de l’engagement des jeunes, notamment à travers ses actions de terrain et ses contenus dédiés au football.

Nous remercions les bénévoles, participants et partenaires mobilisés pour faire de ce tournoi un beau moment de la Fête du Quartier.

Participez à notre tournoi de futsal intergénérationnel ouvert à tous les habitants de 11 à 99 ans à l’occasion de la Fête du Quartier.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit

Tarifs



Entrée gratuite

Réservation d’une équipe – Gratuit.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe5xHlNIxf0qQHz86oSSiYhoYrsvKZD5J7l8gu6SL0wTPMNA/viewform yariencajoue@gmail.com



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