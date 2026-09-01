dimanche 20 septembre 2026 · Parc de la Batellerie · Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Tournoi de pétanque

Parc de la Batellerie Montmerle sur Saône Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tournoi de pétanque organisé par Les Vétérans de Foot 3 Rivières, ouvert à tous, avec buvette et restauration sur place.

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Parc de la Batellerie Montmerle sur Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 47 62 59 phil01-foot3rivieres@outlook.fr

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English :

Petanque tournament organized by Les Vétérans de Foot 3 Rivières, open to all, with refreshments and catering on site.

L’événement Tournoi de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Val de Saône Centre