Tournoi de pétanque Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de la Batellerie · Montmerle-sur-Saône
Informations pratiques
Montmerle-sur-Saône
Tournoi de pétanque
Parc de la Batellerie Montmerle sur Saône Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tournoi de pétanque organisé par Les Vétérans de Foot 3 Rivières, ouvert à tous, avec buvette et restauration sur place.
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Parc de la Batellerie Montmerle sur Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 47 62 59 phil01-foot3rivieres@outlook.fr
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English :
Petanque tournament organized by Les Vétérans de Foot 3 Rivières, open to all, with refreshments and catering on site.
L’événement Tournoi de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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