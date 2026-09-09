Tournoi de pétanque (parents/enfants) Montceaux
samedi 26 septembre 2026 · Montceaux
Informations pratiques
Montceaux
Tournoi de pétanque (parents/enfants)
aire de loisirs Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez nombreux à ce tournoi de pétanque pour adultes et enfants ! 2 impératifs bonne humeur et un enfant de moins de 13 ans dans l’équipe !
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aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 28 18 02 soudesecolesmontceaux@gmail.com
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English :
Come one, come all to this pétanque tournament for adults and children! 2 requirements: good spirits and one child under 13 on the team!
L’événement Tournoi de pétanque (parents/enfants) Montceaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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