Informations pratiques

Montceaux

Tournoi de pétanque (parents/enfants)

aire de loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez nombreux à ce tournoi de pétanque pour adultes et enfants ! 2 impératifs bonne humeur et un enfant de moins de 13 ans dans l’équipe !

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aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 28 18 02 soudesecolesmontceaux@gmail.com

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English :

Come one, come all to this pétanque tournament for adults and children! 2 requirements: good spirits and one child under 13 on the team!

L’événement Tournoi de pétanque (parents/enfants) Montceaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre