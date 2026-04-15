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TOURNOI DE ROLLER DERBY – BOURGEONS ET BASTON, Stade Bordelais, Bordeaux

TOURNOI DE ROLLER DERBY – BOURGEONS ET BASTON, Stade Bordelais, Bordeaux

TOURNOI DE ROLLER DERBY – BOURGEONS ET BASTON, Stade Bordelais, Bordeaux samedi 18 avril 2026.

Lieu : Stade Bordelais

Adresse : 30 rue virginia

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Entrée Libre

TOURNOI DE ROLLER DERBY – BOURGEONS ET BASTON 18 et 19 avril Stade Bordelais Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Le 18 et 19 avril, le Roller Derby Bordeaux Club débarque au gymnase Virginia à Bordeaux, et il n’est pas venu pour cueillir des fleurs !
Préparez-vous à éclore les bourgeons et faire la bagarre sur le track !
Pour l’occasion, nous avons le plaisir d’accueillir les équipes de Bilbao, Angoulême et Anglet, bien déterminées à faire crisser leurs roulettes !
T’as encore jamais vu de match de roller derby ? Tu ne peux donc pas louper cette occasion !

Au programme :
Des bloqueur·euses solides comme des troncs d’arbre
Des jameur·euses qui poussent plus fort que les mauvaises herbes
Des contacts qui feront tomber les pétales
Une ambiance survoltée et un public prêt à polliniser le gymnase avec son énergie !

✨ En plus d’encourager les joueureuses pendant le match, tu trouveras un marché des créateur.ices avec du merch de toute beauté !
18-19 avril
Gymnase Virginia – Bordeaux
Entrée à prix libre
Buvette et trucs à grignoter maison

Stade Bordelais 30 rue virginia Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine
Tournoi roller derby bordeaux rollerderby

Photo : Valentine Motin – Design : Clémence Kurdijaka

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