TOURNOI DE ROLLER DERBY – BOURGEONS ET BASTON, Stade Bordelais, Bordeaux

TOURNOI DE ROLLER DERBY – BOURGEONS ET BASTON 18 et 19 avril Stade Bordelais Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Le 18 et 19 avril, le Roller Derby Bordeaux Club débarque au gymnase Virginia à Bordeaux, et il n’est pas venu pour cueillir des fleurs !

Préparez-vous à éclore les bourgeons et faire la bagarre sur le track !

Pour l’occasion, nous avons le plaisir d’accueillir les équipes de Bilbao, Angoulême et Anglet, bien déterminées à faire crisser leurs roulettes !

T’as encore jamais vu de match de roller derby ? Tu ne peux donc pas louper cette occasion !

Au programme :

Des bloqueur·euses solides comme des troncs d’arbre

Des jameur·euses qui poussent plus fort que les mauvaises herbes

Des contacts qui feront tomber les pétales

Une ambiance survoltée et un public prêt à polliniser le gymnase avec son énergie !

✨ En plus d’encourager les joueureuses pendant le match, tu trouveras un marché des créateur.ices avec du merch de toute beauté !

18-19 avril

Gymnase Virginia – Bordeaux

Entrée à prix libre

Buvette et trucs à grignoter maison

Stade Bordelais 30 rue virginia Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Tournoi roller derby bordeaux rollerderby

Photo : Valentine Motin – Design : Clémence Kurdijaka