Tournoi de tennis estival Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon mercredi 22 juillet 2026.

Tournoi de tennis estival

Tennis-Club 16 rte du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Hommes classement 30 à 15/4. Buvette sur place. Sur inscriptions.

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Tennis-Club 16 rte du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24

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English :

Men’s ranking 30 to 15/4. Refreshment bar on site. Registration required.

L’événement Tournoi de tennis estival Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon