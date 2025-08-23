Tournoi de tennis estival Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon
Tournoi de tennis estival Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon mercredi 22 juillet 2026.
Tournoi de tennis estival
Tennis-Club 16 rte du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Hommes classement 30 à 15/4. Buvette sur place. Sur inscriptions.
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Tennis-Club 16 rte du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24
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English :
Men’s ranking 30 to 15/4. Refreshment bar on site. Registration required.
L’événement Tournoi de tennis estival Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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