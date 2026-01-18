Tournoi de Tennis Lignières
Tournoi de Tennis Lignières jeudi 4 juin 2026.
Tournoi de Tennis
Rue Maurice Nardet Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-04
Envie de sport ? C’est parti pour un tournoi de tennis !
Lignières Tennis organise un tournoi de tennis avec plus de nombreux lots à remporter.
Retrouvez des jeux simples dames et simples hommes. Pensez à vous inscrire. .
Rue Maurice Nardet Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 04 72 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fancy some sport? Let’s go for a tennis tournament!
L’événement Tournoi de Tennis Lignières a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES