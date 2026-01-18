Tournoi de Tennis

Rue Maurice Nardet Lignières Cher

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-21

2026-06-04

Envie de sport ? C’est parti pour un tournoi de tennis !

Lignières Tennis organise un tournoi de tennis avec plus de nombreux lots à remporter.

Retrouvez des jeux simples dames et simples hommes. Pensez à vous inscrire. .

Rue Maurice Nardet Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 04 72 13

English :

Fancy some sport? Let’s go for a tennis tournament!

