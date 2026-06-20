Tournoi de tennis route de Château Chinon Lormes
Tournoi de tennis route de Château Chinon Lormes samedi 20 juin 2026.
Lormes
Tournoi de tennis
route de Château Chinon Salle polyvalente Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-22 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Tournoi de tennis à la salle polyvalente de Lormes par LTCPM
Le week-end de 9h à 21h et en semaine à partir de 16h30,
Simple femme NC à 15,
Simple homme NC à 15,
Adultes + de 35 ans Femmes et Hommes
Jeunes à partir de 14 ans
Engagements 16€ adultes, 22€ (2 tableaux), 12€ jeunes. Juge arbitre Florence Grapselli.
Licence FFT obligatoire et sur inscription. .
route de Château Chinon Salle polyvalente Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 63 10 02 flo.grap@orange.fr
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English : Tournoi de tennis
L’événement Tournoi de tennis Lormes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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