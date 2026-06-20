Tournoi de tennis route de Château Chinon Lormes

Lormes

Tournoi de tennis

route de Château Chinon Salle polyvalente Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-22 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Tournoi de tennis à la salle polyvalente de Lormes par LTCPM

Le week-end de 9h à 21h et en semaine à partir de 16h30,

Simple femme NC à 15,

Simple homme NC à 15,

Adultes + de 35 ans Femmes et Hommes

Jeunes à partir de 14 ans

Engagements 16€ adultes, 22€ (2 tableaux), 12€ jeunes. Juge arbitre Florence Grapselli.

Licence FFT obligatoire et sur inscription. .

route de Château Chinon Salle polyvalente Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 63 10 02 flo.grap@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de tennis

L’événement Tournoi de tennis Lormes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs