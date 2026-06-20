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Tournoi de tennis route de Château Chinon Lormes

Tournoi de tennis route de Château Chinon Lormes samedi 20 juin 2026.

Lieu : route de Château Chinon

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lormes

Tournoi de tennis

route de Château Chinon Salle polyvalente Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-22 21:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Tournoi de tennis à la salle polyvalente de Lormes par LTCPM
Le week-end de 9h à 21h et en semaine à partir de 16h30,

Simple femme NC à 15,
Simple homme NC à 15,
Adultes + de 35 ans Femmes et Hommes
Jeunes à partir de 14 ans

Engagements 16€ adultes, 22€ (2 tableaux), 12€ jeunes. Juge arbitre Florence Grapselli.
Licence FFT obligatoire et sur inscription.   .

route de Château Chinon Salle polyvalente Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 63 10 02  flo.grap@orange.fr

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English : Tournoi de tennis

L’événement Tournoi de tennis Lormes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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