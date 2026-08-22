Tournoi de théâtre d’impro avec Les Excités Catch me if you can Qualif 1 Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

Tournoi de théâtre d’impro avec Les Excités Catch me if you can Qualif 1

Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:30:00

fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Le tournoi d’improvisation le plus fou de la région revient pour une 5ème édition !

12 duos déjantés s’affrontent sous l’œil de notre arbitre. Mais un seul pourra l’emporter et mériter la ceinture ! Et ce sera à vous public de voter pour les départager !

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Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

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English :

The region’s wildest improv tournament is back for its 5th edition!

12 wild duos will face off under the watchful eye of our referee. But only one can win and earn the belt! And it’s up to you, the audience, to vote and decide the winner!

L’événement Tournoi de théâtre d’impro avec Les Excités Catch me if you can Qualif 1 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme