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Tournoi de théâtre d’impro avec Les Excités Catch me if you can Qualif 2 Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence

dimanche 29 novembre 2026 · Salle de l'Allet · Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Salle de l'Allet
Adresse
11 passage René Coty
Ville
26500 Bourg-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif

Bourg-lès-Valence

Tournoi de théâtre d’impro avec Les Excités Catch me if you can Qualif 2

Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:30:00
fin : 2026-11-29 15:30:00

Date(s) :
2026-11-29

Le tournoi d’improvisation le plus fou de la région revient pour une 5ème édition !
12 duos déjantés s’affrontent sous l’œil de notre arbitre. Mais un seul pourra l’emporter et mériter la ceinture ! Et ce sera à vous public de voter pour les départager !
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Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36  contact@excites.fr

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English :

The region’s wildest improv tournament is back for its 5th edition!
12 wild duos will face off under the watchful eye of our referee. But only one can win and earn the belt! And it’s up to you, the audience, to vote and decide the winner!

L’événement Tournoi de théâtre d’impro avec Les Excités Catch me if you can Qualif 2 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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