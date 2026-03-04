Tournoi d’échecs au Lumen animé par Marie SEBAG (Grand maître international), Forum – Lumen, Gif-sur-Yvette

Tournoi d’échecs au Lumen animé par Marie SEBAG (Grand maître international) Jeudi 12 mars, 13h00 Forum – Lumen Essonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T13:00:00+01:00 – 2026-03-12T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T13:00:00+01:00 – 2026-03-12T18:00:00+01:00

En préambule de l’événement national « la Semaine des mathématiques » qui aura lieu cette année du 14 au 25 mars sur le thème « Égalités », nous organisons au Lumen un Tournoi d’échecs qui sera animé par Marie SEBAG (Grand maître d’échecs et vice-championne d’Europe 2019) le jeudi 12 mars de 13h00 à 18h00.

Au menu :

– Tournoi non homologué de 13h00 à 15h00 (ouvert à toutes et tous) sur inscription

– Partie simultanée avec Marie Sebag (Grand maître international), de 15h30 à 17h30 sur inscription également.

Atention les places sont limitées !

Forum – Lumen 8 avenue des sciences 91190 gif-sur-yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/xWvbYgK12F »}]

Venez participer au tournoi d’échecs en compagnie de Marie SEBAG (Grand maître d’échecs et Vice-championne d’Europe 2019). Tournoi d’échecs Jeux