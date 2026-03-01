Tournoi des 6 nations: France- Angleterre VIELLE-AURE Vielle-Aure

VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14

2026-03-14

Buvette et grillade
21h10 Diffusion du match
Entrée gratuite   .

65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 30 17 55 

English :

Refreshment bar and barbecue
9.10pm: Match broadcast

