Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 1 chemin des Marlhes Valence

Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 1 chemin des Marlhes Valence dimanche 15 mars 2026.

Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 1

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:30:00
fin : 2026-03-15 15:30:00

Date(s) :
2026-03-15

Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison qui seront les nouveaux champions ?
Pour la 1ère Demi-Finale, 2 rounds, 3 équipes en simultané, et un panel d’improvisations !
  .

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36  contact@excites.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The craziest improv tournament in your region is back for a 4th season: who will be the new champions?
For the 1st Semi-Final, 2 rounds, 3 simultaneous teams, and a panel of improvisations!

L’événement Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 1 Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme