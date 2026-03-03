Tournoi Esti’volley Le Chambon-sur-Lignon

Tournoi Esti’volley

Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 EUR

2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

2026-07-18

Tournoi de volley-ball loisir mixte 4×4 et + de 15 ans. Pré-inscription par tél ou sms. 15 équipes maximum.

Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 31 84 53 volleyduplateau@gmail.com

English :

Mixed 4×4 and + 15 years old volleyball tournament. Pre-registration by phone or sms. maximum 15 teams.

