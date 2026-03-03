Tournoi Esti’volley Le Chambon-sur-Lignon
Tournoi Esti’volley Le Chambon-sur-Lignon samedi 18 juillet 2026.
Tournoi Esti’volley
Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
2026-07-18
Tournoi de volley-ball loisir mixte 4×4 et + de 15 ans. Pré-inscription par tél ou sms. 15 équipes maximum.
Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 31 84 53 volleyduplateau@gmail.com
English :
Mixed 4×4 and + 15 years old volleyball tournament. Pre-registration by phone or sms. maximum 15 teams.
