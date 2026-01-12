Tournoi international de tennis junior Le Chambon-sur-Lignon
Tournoi international de tennis junior Le Chambon-sur-Lignon lundi 5 octobre 2026.
Tournoi international de tennis junior
Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-05
Tournoi pour les jeunes de moins de 18 ans.
De grands moments de tennis à venir découvrir au centre de tennis.
.
Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 04 32 96 club@lechambontennis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tournament for youngsters under 18.
Great tennis moments at the tennis center.
L’événement Tournoi international de tennis junior Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon