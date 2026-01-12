Tournoi international de tennis junior Le Chambon-sur-Lignon

Tournoi international de tennis junior

Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-10

2026-10-05

Tournoi pour les jeunes de moins de 18 ans.

De grands moments de tennis à venir découvrir au centre de tennis.

Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 04 32 96 club@lechambontennis.com

English :

Tournament for youngsters under 18.

Great tennis moments at the tennis center.

