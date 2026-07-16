Tous à l’Opéra !, Grand-Théâtre, Bordeaux
samedi 8 mai 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Tous à l’Opéra ! Samedi 8 mai 2027, 10h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-08T10:00:00+02:00 – 2027-05-08T17:00:00+02:00
Fin : 2027-05-08T10:00:00+02:00 – 2027-05-08T17:00:00+02:00
Portes ouvertes
Envie de découvrir les métiers de l’Opéra et ses artistes ? « Tous à l’Opéra ! » propose aux familles, et aux curieux, un parcours inédit au sein du Grand-Théâtre. Concerts, ateliers créatifs et surprises rythment la journée pour découvrir les richesses du spectacle vivant et la diversité de ses métiers.
Plus d’informations à venir
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/tous-lopera-88341 »}]
Portes ouvertes
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